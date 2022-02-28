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İstiklal Caddesi'de fatura eylemi! Valilik açıkladı: 26 kişi yakalandı

28.02.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, İstiklal Caddesi'nde uyarılara rağmen bir şeride asılmış faturalarla birlikte çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan gruptan 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

İstiklal Caddesi'de fatura eylemi! Valilik açıkladı: 26 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grubun saat 17.00 sıralarında insan zinciri oluşturarak bir şeride asılmış faturalarla birlikte çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptığı belirtildi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu gruba, İstiklal Caddesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapalı, yapılan eylemin "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na aykırı olduğu defaatle söylenerek, eylemlerinin sona erdirilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, "Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan 26 şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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