İstiklal Caddesi Dünya Kadınlar Günü’nde Kapatıldı

İstanbullu kadınlar, 2003 yılından beri her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü İstiklal Caddesi’nde yapılan yürüyüşle kutluyorlar. Bu yıl da Feminist Gece Yürüyüşü için buluşma adresi İstiklal Caddesi'ydi. Ancak tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da polis kadınların İstiklal Caddesi’nde toplanmasına izin vermedi.

İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklara polis barikatları kuran İstanbul emniyeti, saat 16.00’dan itibaren caddeyi yalnız kadınlara değil tüm yayaların girişine kapattı.

‘‘Feminist isyan her yerde’’

Bu yasağın ardından kadın örgütlerinin yaptığı çağrılar üzerine kadınlar Sıraselviler Caddesi’nde birikmeye başladı. ‘‘Sokakta, gecede, işte, meydanda, ailede, şantiyede, adliye, grevde, sendikada, sosyal medyada, sette, kampüste, evde feminist isyan her yerde’’ pankartının arkasında toplanan yaklaşık 4 bin kadın, sık sık ‘‘Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz’’, ‘‘Asla yalnız yürümeyeceksin’’, ‘‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", ‘‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’’ şeklinde sloganlar attı.