İstiklal Caddesi Dünya Kadınlar Günü’nde Kapatıldı

Bu yasağın ardından kadın örgütlerinin yaptığı çağrılar üzerine kadınlar Sıraselviler Caddesi’nde birikmeye başladı. ‘‘Sokakta, gecede, işte, meydanda, ailede, şantiyede, adliye, grevde, sendikada, sosyal medyada, sette, kampüste, evde feminist isyan her yerde’’ pankartının arkasında toplanan yaklaşık 4 bin kadın, sık sık ‘‘Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz’’, ‘‘Asla yalnız yürümeyeceksin’’, ‘‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", ‘‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’’ şeklinde sloganlar attı.

‘‘Feminist isyan her yerde’’

İstanbullu kadınlar, 2003 yılından beri her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü İstiklal Caddesi’nde yapılan yürüyüşle kutluyorlar. Bu yıl da Feminist Gece Yürüyüşü için buluşma adresi İstiklal Caddesi'ydi. Ancak tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da polis kadınların İstiklal Caddesi’nde toplanmasına izin vermedi.

Kadınların ısrarlı taleplerine rağmen polis, barikatı açmayınca Sıraselviler Caddesi’nde basın açıklaması okundu.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılan basın açıklamasında “Bizler patriarkinin evde, işte, sokakta, her alanda her fırsatta, kimi zaman açıkça kimi zaman sinsice üstümüzde egemenlik kurma gayretini biliyoruz, tanıyoruz. Feminizm bize hayır deme, kendi hayatımıza, bedenimize ve emeğimize sahip çıkma gücü veriyor, aldığımız bu güçle her alanda isyan ediyor, mücadele yürütüyoruz. Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle eve kapanmak zorunda kaldığımızda ev işini, çocuk bakımını üstümüze yıkanlara, ailede baba, koca, sevgiliye, erkek şiddetine karşı isyan ediyoruz! Feminist isyan evde, ailede. Patriarkiye, kapitalizme, ırkçılığa, dini baskılara karşı feminist isyan gelecekte; barışı, demokrasiyi, eşit ve özgür bir ülkeyi istiyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın ardından binlerce kadın Karaköy’e doğru yürüyüşe geçti.

‘‘Seneye de buradayız, bu barikatta durmaya devam edeceğiz’’