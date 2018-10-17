İstiklal Caddesi enflasyonla mücadele için harekete geçti

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması için hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na bir destek de Beyoğlu’ndan geldi. Beyoğlu esnafının dükkan vitrinlerine yüzde 10 indirim yazılarını Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan astı.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde Beyoğlu Güzelleştirme Derneği, Oda Başkanları ve Birleşmiş Markalar Derneği’nin katkılarıyla "Enflasyonla Mücadeleye Destek Kampanyası" başlatıldı. Kampanyaya, İstiklal Caddesi'nde bulunan 114 mağaza, marka ve restoranın yanı sıra kestane ve simitçiler de destek verdi. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyaya katılan işletmelerin reyonlarına ve vitrinlerine “Türkiye Kazanacak” sloganıyla “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” en az yüzde 10 indirim yazısı yapıştırıldı.

Kampanyaya destek veren onlarca vatandaş ve esnaf, mağaza ve dükkanlarını tek tek gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a “Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

“ENFLASYONLA MÜCADELEYE TOPYEKÛN DEVAM EDECEĞİZ”