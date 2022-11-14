İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı! İstiklal Caddesi ne zaman açılır?

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bomba eylemi sonrası bölgede çalışmalar başladı. Saat 22:00 itibariyle İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı. İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü bomba eylemi gerçekleşti. Saldırının ardından 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
İstiklal Caddesi'nde bulunan ağaç, beton ve saksıların sökülme işlemleri nedeniyle saat 22:00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapandı.
Caddedeki dükkanlar kapatılırken, vatandaşlar polisler tarafından caddenin dışına çıkardı.
İstiklal Caddesi'nde çevre düzenleme çalışmaları başladı. Yaya trafiğinin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.