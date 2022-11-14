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İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı! İstiklal Caddesi ne zaman açılır?

14.11.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı. 13 Kasım Pazar günü saat 16:20 sıralarında gerçekleşen terör saldırısı sonrası bölgede çalışmalar başlatıldı. Caddede ağaç, beton ve saksıların sökülme işlemleri nedeniyle geçici olarak yaya trafiğine kapandı.

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı! İstiklal Caddesi ne zaman açılır?

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bomba eylemi sonrası bölgede çalışmalar başladı. Saat 22:00 itibariyle İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı. İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

İSTİKLAL CADDESİ GEÇİCİ OLARAK YAYA TRAFİĞİNE KAPANDI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü bomba eylemi gerçekleşti. Saldırının ardından 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan ağaç, beton ve saksıların sökülme işlemleri nedeniyle saat 22:00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapandı.

Caddedeki dükkanlar kapatılırken, vatandaşlar polisler tarafından caddenin dışına çıkardı.

İSTİKLAL CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstiklal Caddesi'nde çevre düzenleme çalışmaları başladı. Yaya trafiğinin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi

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