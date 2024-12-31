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  4. İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı! 2025'e saatler kala insan seli

İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı! 2025'e saatler kala insan seli

31.12.2024 18:16
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Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala İstanbul'un en işlek caddesi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Polis ekiplerinin bölgedeki yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı! 2025'e saatler kala insan seli

Her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala adım atacak yer kalmadı.

Yüzlerce insan caddeyi doldurdu.

Adeta insan selini andıran görüntülerin olduğu noktalarda polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İstiklal Caddesi
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