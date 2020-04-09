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İstiklal Caddesi'nde akılalmaz olay! Para çeken kadının yüzüne öksürüp...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bankamatikten para çeken kadın, yüzüne öksürerek paralarını almaya çalışan kişiden şikayetçi oldu. Öksürerek panik yaşatan ve kadının boşluğundan yararlanarak paralarını çalmaya çalışan kişi özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.

Olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre bankamatikten para çeken Emine D.'nin yanına gelen kişi yüzüne öksürüp panik yaratarak, paraları almaya çalıştı.Emine D., bankamatiğin yan tarafında bulunan eczane çalışanlarından yardım istedi. Kadının yüzüne öksüren kişi olay yerinden kaçmaya çalıştı. Eczane çalışanları 20 metre ileride bekleyen özel harekat polislerine haber verdi. Polisler ara sokakta kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Koşarak olay yerine gelen Emine D. polis ekiplerine yüzüne öksüren kişiyi gösterdi. Şüpheli, sivil polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

"ARKAMDAN GELİP SURATIMA DOĞRU ÖKSÜRDÜ"

Emine D., "Para çektikten sonra adam beni bekledi karşı kaldırımda. Gelirken bana doğru yüzüme öksürdü. Öksürerek beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı. Ben de eczanede bekledim biraz. Sonra polislere söyledik. Şimdi de diyor ki 'Gözüm görmüyor'. Ama arkamdan gelip suratıma doğru öksürdü" dedi. (DHA)

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gasp beyoğlu

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