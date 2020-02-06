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İstiklal Caddesi'nde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi'nde bir caminin çatısına çıkan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Hüseyin Ağa Cami’sinin çatısına çıkan bir kedi, bulunduğu yerden aşağı inmek istedi ancak başaramadı. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden indirmek için merdiven aracıyla caminin çatısına çıktı.

İtfaiye erleri kedinin hareket halinde olması sebebiyle çatı üzerinde zor anlar yaşadı. İtfaiye erleri ile kedi arasındaki kovalamaca kedinin bir anda yan taraftaki başka bir binanın çatısına atlayıp, oradan da yola inmesiyle son buldu. Kedinin bulunduğu yerden inmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. O dakikalarda caddeden geçen yerli ve yabancı turistler olan biteni meraklı gözlerle takip etti.

“2 GÜNDÜR ÇATIDA, İNEMİYOR”

Kediyi görerek itfaiyeye haber verdiğini söyleyen bir vatandaş ise “Yukarıda kedi var, iki gündür oradaydı. Ağaçtan tırmanıp oraya çıkmış, şimdi de inemiyor. Aradık, itfaiye geldi sağ olsun, müdahale ediyorlar, indirecekler” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi kedi çatı

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