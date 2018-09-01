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İstiklal Caddesi'nde 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine karşı yoğun güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Cumartesi annelerinin bugün yapması beklenen eylem nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstiklal Caddesi'nde 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine karşı yoğun güvenlik önlemleri

Galatasaray Lisesi ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı.

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Çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu İstiklal Caddesi polis Cumartesi Anneleri

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu kadar korkmayın annelerden...Sadece zulmünüzden korkun...
Bu kararı alırken ülkenin imajı ve orada iş yapan esnafı, İstiklal caddesinde gezmek için gelen yabancıların durumunu düşünmeden karar alınıyor..
Yazık polisime izinler yine kapanmıştır..
Halk bankı soyanlara tedbir al.Acı çeken insanlara etiket takıp engellemekte NE?....
büyük türkiye rahmetli görseydi ne zorluklarla kazandığı ülkeyi bazıların babasının ciftliği olduğu için kazanmadı
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