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  4. İstiklal Caddesi'nde dehşet! Köpek çocuğa saldırdı

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Köpek çocuğa saldırdı

31.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı. Başından ciddi şekilde yaralanan çocuk tedavisi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa sokak köpeği saldırdı. Köpeğin kafasından ısırdığı çocuk, kanlar içinde yere düşerken çevredekiler müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı. Korku içinde ağlayan çocuk gözyaşlarına boğulurken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışıp daha sonra ambulansa aldı. Başından ciddi şekilde yaralanan çocuk tedavisi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çocuğu köpekten kurtaran kişi, "Ben köpeği sevdim, hemen sonra köpek çocuğun üstüne atlayıp başından ısırdı. Çocuğu kurtarıp köpeği uzaklaştırdım sonra da ambulansa haber verdik" diye konuştu.

Uzaklaşan köpek, Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yakalanarak veteriner müdürlüğüne götürüldü.

DHA

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