HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!

İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!

Olay, İstiklal Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim’de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi’nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.’nin kendisini takip ettiğini fark etti.

GÜVEN TİMLERİ TAKİBE ALDI

Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.’yi takibe aldı.

1

SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.’den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu.

2

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.’yi gözaltına aldı. Ö.K.’nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği’ne götürüldü.

3

Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

4

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020
En Çok Okunan Haberler
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Yunan basınına sert tepki
Kalın'dan Yunan basınına sert tepki
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Malatya'da deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)
Malatya'da korkutan deprem
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme! Yeni cinayet planı yaparken yakalandılar
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme!
Ankara Ayaş'ta düşen paraşütçü hayatını kaybetti
Ankara Ayaş'ta düşen paraşütçü hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.