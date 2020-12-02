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İstiklal Caddesi'nde ilginç olay: Maskesini indirip kameralara öpücük attı

02.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi'nde ilginç olay: Maskesini indirip kameralara öpücük attı

İstiklal Caddesi'nde polis ekiplerinin yaptığı maske ve sigara denetimleri sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kaydedildiğini fark eden bir kadın maskesini indirerek kameraya öpücük attı. Bir başka vatandaşın ise, "Bir fırt çektim beni yakaladınız. Ben normalde sigara içmiyorum” demesi şaşkınlık oluşturdu.

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası kesildi.

KAMERALARA ÖPÜCÜK ATTI

Maske kuralına uymayan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden bir kadın, maskesini indirerek kameraya öpücük attı.

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Diğer bir vatandaş ise eski boksör olduğunu söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Ceza yememek için direnen adam, “Bir fırt çektim beni hemen yakaladınız. Ben normalde sigara içmiyorum” demesi şaşkınlık oluşturdu.

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(İHA)

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