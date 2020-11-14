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İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi

14.11.2020 01:36 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi'nde çiçek sattığı öğrenilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple pasajın ikinci katına çıkarak elindeki jiletle kendine zarar verip, sağa sola küfürler savurmaya başladı. Şahıs saatler sonra ikna edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki Atlas Pasajı önünde çiçek sattığı öğrenilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple pasajın ikinci katına çıkarak elindeki jiletle kendine zarar verip bağırarak küfürler savurmaya başladı. Caddede gezdiği sırada şahsı gören vatandaşlar pasajın önünde toplanarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

İSTİKLAL CADDESİ YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Şahsı ikna etme çabaları sırasında polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İstiklal Caddesi'ni yaya trafiği kapattı.

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SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Şahsı gören vatandaşlar şeritlerin arkasında bekleyerek yaşanan olayı film izler gibi izledi. Öte yandan polislerin ikna çalışmaları sırasında vatandaşlar sosyal mesafeyi adeta unuttu.
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ŞAHIS SAATLER SONRA İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ

Polis ekiplerinin kendine zarar veren şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin yanına yaklaştığı sırada şahıs, cama doğru yaklaşarak aşağıya doğru sarkması yürekleri ağızlara getirdi.

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Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahıs saatler sonra ikna edilerek alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şahsı polis kontrolünden en yakın hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)

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