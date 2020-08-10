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  4. İstiklal Caddesi’nde itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

İstiklal Caddesi’nde itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde itfaiye ekiplerinin rüzgar nedeniyle bir binadan caddeye düşme tehlikesi olan pencereye müdahalesini izleyen vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu. Yapılan çalışmayı dakikalarca yan yana izleyen kalabalık gruplar, zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası dağıldı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde kullanılmayan bir binanın penceresinin rüzgar nedeniyle düşme tehlikesi olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina ve çevresini şeritlerle kapatarak merdiven aracıyla bina üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında caddeden geçen vatandaşlar ve yabancı turistler bina önünde yan yana durarak dakikalarca yapılan çalışmayı izledi. İtfaiye ekipleri sallanan pencereyi yerinden söktükten sonra olay yerinden ayrılırken, sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası dağıldı.

(İHA)

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