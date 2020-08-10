İstiklal Caddesi’nde itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Taksim İstiklal Caddesi’nde kullanılmayan bir binanın penceresinin rüzgar nedeniyle düşme tehlikesi olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina ve çevresini şeritlerle kapatarak merdiven aracıyla bina üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında caddeden geçen vatandaşlar ve yabancı turistler bina önünde yan yana durarak dakikalarca yapılan çalışmayı izledi. İtfaiye ekipleri sallanan pencereyi yerinden söktükten sonra olay yerinden ayrılırken, sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası dağıldı.

(İHA)

