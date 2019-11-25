İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar yürüyüş düzenledi.
Kadınlar, "Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok" pankartının arkasında toplanırken "Hayatımızı Savunuyoruz", "Erkek şiddetine son" dövizleriyle birlikte katledilen kadınların isimlerini taşıdılar.
Eylemde sık sık "Tesadüf değil erkek şiddeti", "Kadın cinayetleri politiktir", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınlar birlikte, birlikte güçlü", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atıldı.
Polis ekipleri eyleme biber gazıyla müdahale etti. Polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.
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