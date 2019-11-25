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İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:50 | Son Güncelleme

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan kadınlara polis müdahale etti.

İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar yürüyüş düzenledi.

"BİR KİŞİ DAHA EKSİLMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Kadınlar, "Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok" pankartının arkasında toplanırken "Hayatımızı Savunuyoruz", "Erkek şiddetine son" dövizleriyle birlikte katledilen kadınların isimlerini taşıdılar.

"KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR"

Eylemde sık sık "Tesadüf değil erkek şiddeti", "Kadın cinayetleri politiktir", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınlar birlikte, birlikte güçlü", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri eyleme biber gazıyla müdahale etti. Polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu ülke de eylem hakkı olanlara kim niçin engel oldu sorarım????? korkunun ecele faydası yoktur !!!
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