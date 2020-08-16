HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık

İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri unutuldu. Maske takmayan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Taksim Meydanı'nda görev yapan güvenlik görevlileri ile zabıtalar zaman zaman maskesiz gezen vatandaşları uyardı.

Koronavirüs nedeniyle kapanan sınır kapılarının tekrar açılmasıyla ülkeye gelen turistlerin ilk ziyaret yerlerinden biri Beyoğlu oldu.

Turist aileler Beyoğlu'nda yürüyüş yaparak mağazaları gezdi. Ancak bazı turistlerin maskesiz yürümeleri dikkat çekti.

Mağaza işletmecileri dükkanlara giren turistleri maske takmaları konusunda uyardı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nin gün boyunca kalabalık olduğu gözlendi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Murat Kalko etkisiz hale getirildiMurat Kalko etkisiz hale getirildi
Yaban Mersini: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Yaban Mersini: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!

Diğer Haberler

Son dakika PKK'lı terörist Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu
Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Vakalar artınca harekete geçildi! İşte il il alınan yeni koronavirüs önlemleri
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
Salda Gölü’nde kil havuzlarına giriş yasaklandı
Salda Gölü’nde kil havuzlarına giriş yasaklandı
Bebek'teki ünlü eğlence mekanında şoke eden görüntüler!
Bebek'teki ünlü eğlence mekanında şoke eden görüntüler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.