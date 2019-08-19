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İstiklal Caddesi'nde motosikletli dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde motosikletine aldığı turist iki kadınla seyir halindeki sürücü, insanların arasına daldı.Motosikletin çarptığı bir kadın turist ve motosikletten düşen yabancı uyruklu iki kadın yaralandı. Polis, kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Arkasına aldığı yabancı uyruklu iki kadınla trafiğe kapalı olan İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü turist bir kadına çarptı, kadın turist yere düşüp başından yaralandı.Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın da yola savrularak yaralandı. Yine motosikletin çarptığı başka bir kadın da kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

Motosikletin turist kadına çarptıktan sonra hızla üzerlerine geldiğini gören bir kişi yanındaki çocuğu kucaklayıp çekerek son anda kurtardı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarptığı turist kadın ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın yerde acı içinde kıvranırken bir süre etrafa bakınan motosikletli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken polis, kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi Motosiklet

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