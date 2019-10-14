HABER

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

İTÜ mezunu Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık’ta görülecek.

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murathan Bacara tarafından tamamlanarak 30 Eylül'de hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemece hazırlanan tensip zaptına göre, iki sanık 27 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İKİ SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 47 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

İddianamede, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca iki kişiye karşı "Bir suçu işleyememekten duydukları infialle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 26'şar yıldan 40'ar yıl ve bir kişiye karşı "Gece vakti silahla yağmaya teşebbüs etme" suçlarından da 5'er yıldan 7 yıl 6'şar ay olma üzere toplam 31 yıldan 47 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. (DHA/İHA)

Eskort sitesinden bulduğu kadınlara dehşeti yaşattıEskort sitesinden bulduğu kadınlara dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTÜLÜ HALİT İSTİKLAL CADDESİ CİNAYET iddianame

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem sunumu yaptı: 7,5 büyüklüğündeki depremde binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, yolların yüzde 30’u kapanacak

İmamoğlu, İBB Meclisi'nde deprem sunumu yaptı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı! 'Sol bacağımdan yaralandım, yanımıza bir araç geldi...'

Kaz dağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu!

Kaz dağları yakınındaki Kirazlı projesi durduruldu

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Geçiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.