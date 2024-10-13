İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı! Saldırganın annesi: "2 kere hastaneye yatırdım, 2 hafta yatırıp çıkardılar"

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde dün saat 11.00 sıralarında sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı.

Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Saldırgan Oytun I., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildin şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"2 HAFTA YATIRIP ÇIKARDILAR"

Şüphelinin annesi ise adliye çıkışında Ekol TV muhabirinin sorularını yanıtladı. Muhabirin "Oğlunuzun daha psikolojik problemi vardı neden dışarıda geziyordu?" sorusuna, şüphelinin annesi "Onu bana değil bırakan doktorlara sorun. 2 kere yatırdık onu. Ben onu mahkeme kararıyla 2 kere hastaneye yatırdım, 2 hafta yatırıp çıkardılar" yanıtını verdi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır