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İstiklal Caddesi'nde şaşırtan manzara! 'Eski durumuna gelmiş gibi'

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından koronavirüs önlemlerine önem vermeyen vatandaşlar, soluğu İstiklal Caddesi'nde aldı. Kısıtlamanın bitimiyle İstiklal Caddesi'ne giden kişiler, bölgede son zamanların en kalabalık gününün yaşanmasına neden oldu.

Yetkililerin 'evde kal' çağrısıyla birlikte uzun süredir sakinliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi, yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitiminin ardından, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi uzun bir aradan sonra en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek caddeye akın eden vatandaşların bir kısmı açık olan mağaza, banka ve döviz bürolarındaki işlerini hallederken, birçok vatandaş sadece yürüyüş yapmayı tercih etti.

"SANKİ İSTİKLAL CADDESİ ESKİ DURUMUNA GELMİŞ GİBİ"

İstiklal Caddesi'nde 33 yıldır esnaflık yapan Mustafa Topçuoğlu, caddenin bugün geçmiş günlere göre daha kalabalık olduğunu belirterek şunları söyledi:

'4 GÜN EVDE KALMANIN REHAVETİ İLE DIŞARI ÇIKMIŞLAR'

"Sanki İstiklal Caddesi eski durumuna gelmiş gibi. Aslında çok iyi de değil. İnsanlar biraz sosyal mesafeye dikkat etseler, maskesiz çıkmasalar bugünler de geçecek. Bayramdan sonra ben yine eski günlerine döneceğine de inanıyorum. Bayağı bir kalabalık çünkü. İstiklal Caddesi’nde geçen haftalarda hiç kimse yoktu. Ama bu hafta görüyorum ki insanlar dışarıya çıkmışlar ve alışveriş çok yapmasalar da sanki 4 gün evde kalmanın rehaveti ile dışarı çıkmışlar. Dışarıda geziyorlar. İnşallah atlatacağız bu günleri.
İstiklal Caddesi’nde en çok özlediğim; en azından tezgahım kalabalık olurdu. İnsanlar gelirlerdi. Çok kalabalıktı. Birbirimize sarılmayı ve tokalaşmayı özledik. Konuşamıyoruz ve yüzümüzde maskesiz gezemiyoruz. Eski günleri çok arıyoruz" diye konuştu.

"BEN BU KADAR KALABALIK BEKLEMİYORDUM"

"BEN BU KADAR KALABALIK BEKLEMİYORDUM"
Caddede bir dans okulu işleten Güliz Baltacı ise, "Burada işletme sahibi olarak bu süreçte ilk defa geliyorum. Özlediğimi de söyleyebilirim. Gerekli önlemlerimizi alarak geldik. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Dediğim gibi işletme olarak, işletmemizi kontrol edelim, bir bakalım diye gelmek durumunda kaldığımız için geldik" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Bu kalabalığa gerçekten çok şaşkınım. Halkımızda 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bir bunalmışlık var, hepimizde var. Bunu anlıyorum ama çok önemli bir işleri olmadıkça insanların buraya gelmesini önermiyorum ve şu anda, bugün, özellikle bugünki kalabalığı çok erken buldum." (DHA)
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