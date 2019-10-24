İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen erkek bir şahıs, saat 06.00 sıralarında ünlü bir kahve zincirinin olduğu kafeteryanın önüne geldi. Burada bir süre daha oyalanan şahıs ardından kafeteryanın merdivenlerine oturdu.

ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI



Sabah saatlerinde kafeterya çalışanları, şahsın uzun süre merdivenlerde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI



Şahsın öldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında şahsın cesedi ambulansa konuldu. İncelemelerde üzerinde darp ve cebir izine rastlanmayan şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan inceleme sonrasında kesinleşecek.

LAKABININ 'MAYK' OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Öte yandan üzerinde kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki şahsın, İstiklal Caddesi esnafı tarafından tanındığı, lakabının ise “Mayk”

olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

