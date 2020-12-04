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  4. İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Karekod ile giriş çıkışlar başladı

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Karekod ile giriş çıkışlar başladı

04.12.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Karekod ile giriş çıkışlar başladı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün başlayan metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi uygulamasından sonra bugün de karekodlu giriş çıkış uygulaması başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı. Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karekodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor. Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor. Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor. Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.

MASKESİNİ İNDİRENE VE SİGARA İÇENE CEZA

Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.

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Kaynak: DHA


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