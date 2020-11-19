İstiklal Caddesi'nde yine aynı manzara

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa rağmen İstiklal Caddesi'nde sigara içilmeye devam ediliyor. Polis ve zabıta ekipleri maske takılması ve sigara yasağına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. İstiklal Caddesi'nde genellikle maske takılması kuralına uyulurken bazı vatandaşların maskelerini çenelerinin altına indirerek yürüyor. Sigara yasağına uymayanlar ise genelde yabancı turistler. Onlar da ekipler tarafından uyarıldıktan sonra cezai işlem uygulanıyor.

NEFES ALMAK İÇİN MASKEMİ ÇIKARDIM

Maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen bir kadına polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen kadın “Bir işyerinden çıktım. Nefes almak için çıkarmıştım. Daha sonra taktım" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MANZARA YİNE AYNI

Ayrıca yasağa rağmen sigara içenler de kameralara yansıdı. Maskesiz fotoğraf çekilen bir çiftin, polisin uyarılarının ardından maskelerini taktığı, polis gittikten hemen sonra ise maskelerini yeniden çıkardıkları görüldü.