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İstiklal Caddesi'nde yoğunluk! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

Maskesiz girişin yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk artmaya başlarken, çok sayıda kişinin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk! Maske ve sosyal mesafe unutuldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre sessizliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi normalleşme süreciyle birlikte her geçen gün eski günlerine dönmeye başladı. Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla İstiklal Caddesi'ni alışverişe gelen vatandaşlar doldurdu. Bayram alışverişlerini son ana bırakmak istemeyen vatandaşların caddede bulunan mağazaları tercih ettiği görüldü. Tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

tk

MASKESİZ GİRİŞ YASAKLANMIŞTI

Beyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı.

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