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İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda bulunan bir binanın 7. kat penceresindeki mermer aşağı düştü. Mermerin düştüğü yerden saniyeler önce geçen bir kadın, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda yaşandı. Meydana bakan 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki mermer koparak her gün binlerce insanın yürüdüğü İstiklal Caddesi'ne düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir kadının saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı.

KADIN AYRILDIKTAN SONRA DÜŞÜYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde binanın önüne gelen bir kadın, burada bir süre duraklıyor. Kadın binanın önünde ayrıldıktan saniyeler sonra mermer blok aşağıya düşüyor. (İHA)

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Taksim beyoğlu İstiklal Caddesi Mermer kadın kurtuluş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yine kadına denk gelmeyecekmiş neden abartıyorsunuz ki .
Kadına taşın kırıntıları ancak deyermiş..10 dakika önce düşseymiş..haber sıkıntısı falanmı var...
Bişi olmaz.
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