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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı onlar planlamış! Böyle getirildiler... İşte o teröristlerin fotoğrafları

17.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan hain saldırı sonrası başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalanmasının ardından soruşturma derinleşirken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün, sağlık kontrolleri sonrası Adliyeye getirildi. Basına yansıyan fotoğraflarda, Albashır'ın yanı sıra saldırıyı planlayan diğer teröristler de görüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı onlar planlamış! Böyle getirildiler... İşte o teröristlerin fotoğrafları

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Alçak saldırının faili Ahlam Albashır isimli terörist olaydan kısa bir süre sonra yakalanırken ifadeleri sonrası çok sayıda kişi daha gözaltına alınmıştı. Kadın terörist eylemi yalnız planlamadığını itiraf ederken gözaltına alınan diğer şüphelilerin de fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashır ve gözaltına alınan diğer zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNE, SONRA ADLİYEYE

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü. Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

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İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATMIŞTI

Alçak saldırıda bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır, emniyette verdiği ifadede yalnız olmadığını ve talimatı kim ve kimlerden aldığını itiraf etmişti. Kadın terörist, saldırı sırasında yalnız olmadığını, başka bir teröristin fotoğrafını çektiğini, diğer bir teröristin de kalabalığa bakıp "Patlat" talimatını verdiğini anlatmıştı. Öte yandan saldırıya ilişkin bir örgüt mensubu da Suriye Azez'de yakalandı.

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İstiklal Caddesi terörist bombalı saldırı taksim

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