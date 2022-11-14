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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürekleri dağlayan kare! Bebek arabasındaki çocuğun babası konuştu: Arabaya sarıldım ama...

14.11.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Patlama sonrasında bir bebek arabasına ait kare ise yürekleri dağladı. Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürekleri dağlayan kare! Bebek arabasındaki çocuğun babası konuştu: Arabaya sarıldım ama...

İstanbul Beyoğlu'nda dün bir hain saldırı meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef alan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin olarak paylaşılan bir bebek arabasının görüntüsü ise yürekleri dağladı. Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.

BEBEK TEDAVİ ALTINDA

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI: ARABAYA SARILDIM AMA PATLAMA BİZİ DE FIRLATTI

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

Kaynak: İHA

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