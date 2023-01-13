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  4. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı olayında yeni gelişme! Hazni Gölge tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı olayında yeni gelişme! Hazni Gölge tutuklandı

13.01.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, savcılıkta yaklaşık 6 saatlik ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı olayında yeni gelişme! Hazni Gölge tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti. Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 

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ŞÜPHELİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI 

Savcılıkta yaklaşık 6 saatlik ifadesinin ardından şüpheli Hazni Gölge, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"  suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Hazni Gölge tutuklandı. (DHA)

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İstiklal Caddesi terör arananlar

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