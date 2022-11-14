İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı mı? Bombalı saldırı sonrası 14 Kasım 2022 Taksim İstiklal Caddesi'nde son durum!

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bombalı saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, olayda yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıkladı. Arzu Özsoy, Yağmur Uçar, Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, ve Mukaddes Elif Topkara korkunç saldırıda hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi'nde son durum 14 Kasım Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Yapılan açıklamaya göre İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

İSTİKLAL CADDESİ YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası 6 kişi yaşamını yitirirke 2’si ağır 81 kişi yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polisin yaptığı çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Ekipler, olay yerindeki incelemelerini tamamladı.

İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.



