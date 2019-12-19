İstiklal Caddesi yeni yıla daha yeşil, ışıl ışıl , lavanta ve gül kokularıyla girecek  

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından caddenin ışıklandırmaları yapıldı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak ise caddeye lavanta ve gül kokuları sıkılacak, sokak müzisyenleri için de müzik durakları yapılacak.

Yeni yıla sayılı günler kala yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi ışıl ışıl oldu. Dükkanlar süslendi, cadde ışıklandırıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise bu yıl diğer yıllardan farklı olarak daha yeşil, daha ışıl ışıl bir Beyoğlu için çalıştıklarını belirtti. Yeni yıl için çalışmaların sürüdüğünü söyleyen Yıldız, “ İstiklal’i daha yeşil, ışıklı yapabiliriz diye düşündük. Bununla ilgili 4-5 aydır süren çalışmamız oldu. Taksim’den Tünel’e kadar bütün İstiklal Caddesi’ni ışıklandırıyoruz. Çünkü İstiklal Caddesi, Cedde-i Kebir. Tarihimizin en eski caddesi. Buranın ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi gündemimizde. Buranın geçmişini biliyorum. Tartışmaları da biliyorum. Bunu da hoş karşılıyorum. Daha çok talep buranın yeşillendirilmesi ile ilgili. Bizim de arzumuz bu. Manolyalarımızı İstiklal Caddesi’ne yerleştireceğiz. Şu an da ahşap saksılarda. Uygun yer bulduğumuz zaman ekeceğiz” dedi.