HABER

İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Yeni yılda İstiklal Caddesi'ndeki esnafımızı memnun edecek ışıklandırma çalışmasını gerçekleştirdik. Her yıl yenilenen bu süslemelerle esnafımızın ihtiyacı giderilmiş olup gelen ziyaretçilerimize de görsel şölen sunmuş oluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'un önemli turizm noktalarından olan İstiklal Caddesi'ni yeni yıla hazırlıyor.

Beyoğlu Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala İstiklal Caddesi'nde ışıklandırma çalışması başlattı.

Ekipler, Taksim-Tünel arasına çeşitli renk ve güçlerde led süslemeler taktı.

Işıklandırma çalışmasıyla beraber İstiklal Caddesi'nde belirli aralıklarla 50'in üzerinde asma germe cadde motifi monte edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'nin yeni yılla birlikte cazibesini daha da artıracağını belirtti.

Beyoğlu esnafını her açıdan desteklediklerini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

''Yeni yılda İstiklal Caddesi'ndeki esnafımızı memnun edecek ışıklandırma çalışmasını gerçekleştirdik. Her yıl yenilenen bu süslemelerle esnafımızın ihtiyacı giderilmiş olup, gelen ziyaretçilerimize de görsel şölen sunmuş oluyoruz. Beyoğlu, kültür, turizm ve eğlencenin merkezi olmaya devam edecektir. Bizim de bu konuda çalışmalarımız artarak sürecektir.''

Yıldız, yapılan ışıklandırmanın kalıcı olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Sivas'ta yoğun sisSivas'ta yoğun sis
Bu iş yerinin kapısı 15 yıldır sokak kedilerine açıkBu iş yerinin kapısı 15 yıldır sokak kedilerine açık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Beyoğlu Belediyesi İstiklal Caddesi yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto ve Bulanık belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanlarına gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.