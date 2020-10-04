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  4. İstiklal Caddesi'nde akşam oluşan kalabalıkta kurallara uyulmadı

İstiklal Caddesi'nde akşam oluşan kalabalıkta kurallara uyulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 23:47 | Son Güncelleme

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezken, birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.

İstiklal Caddesi'nde akşam oluşan kalabalıkta kurallara uyulmadı

Hafta sonunun son akşamında İstanbullular Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı.

Dünya'da ve Türkiye'de vaka sayıları artarken, yetkililer de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor. Ancak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu görüldü.

Birçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı. (DHA)

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