İstiklal Caddesi'nde akşam oluşan kalabalıkta kurallara uyulmadı

Hafta sonunun son akşamında İstanbullular Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı.

Dünya'da ve Türkiye'de vaka sayıları artarken, yetkililer de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor. Ancak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu görüldü.

Birçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı. (DHA)

