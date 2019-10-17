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İstiklal Caddesi’nde Ara Güler etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:31 | Son Güncelleme

Dünyanın sayılı fotoğraf sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Ara Güler’in vefatının 1’inci yıl dönümünde hatırasını yaşatmak için Galatasaray Meydanında etkinlik düzenlendi.

Dünyanın sayılı fotoğraf sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Ara Güler’in vefatının 1’inci yıl dönümünde hatırasını yaşatmak için Galatasaray Meydanında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Ara Güler’in çektiği vapur resmiyle fotoğraf çektirenlere baskısı yapılıp hediye edildi.
Fotoğraf Sanatçısı Ara Güler’i vefatının 1. yıldönümünde anmak için Galatasaray Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte Galatasaray Meydanına fotoğraf çektirmek için stant kuruldu. Standın üzerinde Ara Güler’in İstanbul’un nostaljik vapurunu çektiği büyük bir fotoğraf kullanıldı. İsteyen vatandaşlar ücretsiz bir şekilde fotoğrafları çekilip basılarak verildi. Verilen fotoğrafların çerçevesinde ise Ara Güler’in “Ben eserlerimde var kalacağım size ‘merhaba’ diyeceğim” sözü yazıldı. Ara Güler hayranları ise etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

“Çektiği fotoğrafı görünce mutlu oldum
Kızı ile birlikte Ara Güler’in çektiği fotoğraf önünde hatıra pozu veren Fatma Hoşgör, “Ara Güler’in çektiği fotoğrafı görünce mutlu oldum. Böyle bir etkinlik yapılması beni sevindirdi. Kendisinin belgeselini de büyük bir merakla izlemiştim. Ara sıra Taksim’e gelip Ara Güler’in hatıralarını yaşamak istiyordum. Burada böyle bir şey görmem çok güzel oldu. Bizde kızım ile birlikte buradaki etkinliğe katıldık” ifadelerini kullandı.

“ Fotoğraf çekindiğimde çok duygusal bir andı”
Ara Güler’i ve onun fotoğraflarını sevdiğini diler getiren Batuhan Aycibin, “ Fotoğraf çekindiğimde çok duygusal bir andı benim için. Böyle bir etkinliğin yapılmasını da çok güzel bir düşüncedir. Burada herkes gelip Ara Güler’in çektiği fotoğrafın önünde fotoğraf çektiriyor. Bu etkinliği yapanlara çok teşekkür ederim. Herkes ücretsiz bir şekilde fotoğraf çektirip çıktısını alabiliyor. Hem de bu vesile ile Ara Güler’i anıyoruz” dedi.

“Hatıra pozu vermek benim için güzel bir duyduydu”
Galatasaray Meydanı’na gelerek etkinliğe katılan Emine Gül “Ara Güler çok ünlü bir fotoğrafçı, kendisini ve çektiği fotoğrafları beğeniyorum. Bu etkinlikte Ara Güler’in çektiği fotoğraf önünde hatıra pozu vermek benim için güzel bir duyguydu” diye konuştu.

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