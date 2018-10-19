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İstiklal Caddesi'nde Ara Güler platformu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

Fotoğrafın efsane ismi ve arkasında 2 milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakarak 90 yaşında sevenlerine veda eden Ara Güler için İstiklal Caddesi'nde bir platform oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - Fotoğrafın efsane ismi ve arkasında 2 milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakarak 90 yaşında sevenlerine veda eden Ara Güler için İstiklal Caddesi'nde fotoğrafının yer aldığı platform kuruldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galatasaray Meydanı'na kurulan, usta sanatçının fotoğrafının yer aldığı platforma, karanfiller bırakıldı. ''Güle güle büyük usta seni asla unutmayacağız'' ve Ara Güler'in, ''Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın'' sözünün yazılı olduğu platformda, vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazması için anı defteri de bulunuyor.

Öte yandan AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, anı defterine düşüncelerini yazarak platforma karanfil bıraktı.

Turan, Çamlı ve Demircan daha sonra Kafe Ara'ya geçerek, buradakilere taziyelerini iletti.

Ayrıca, Ara Güler'in kafede hep oturduğu masaya çiçeklerin yanı sıra yazdığı kitaplar ve fotoğrafları konuldu.

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