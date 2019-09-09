Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN, İstanbul DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklayarak öldüren 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül Cumartesi gece 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte caddede ilerledikleri sırada 27 yaşındaki Emra Yaşar ve aynı yaştaki Erhan Kurdal tarafından 'Bize para verin ya da bira ısmarlayın' diyerek yolları kesildi. Halit Ayar ve arkadaşları şüphelilere para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar kavga etmeye başladı. Halit Ayar göğüs, kalp ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybederken, Mustafa Sinan N. sol kol, sol bacak ve karnından yaralandı.

KAÇIŞ GÜZERGAHI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çocukluk arkadaşı olan şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip oluşturdu. Polis ekipleri olay günü yaşanan ve şüphelilerin kaçış güzergahlarının da olduğu 9 saatlik güvenlik kamera görüntüsü elde ederek çalışmalarını derinleştirerek şüphelilerin adreslerini belirledi. Şüphelilerden Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın cinayet sonrasında yaya olarak Şişhane ve Kasımpaşa istikametine kaçtıkları daha sonra ise ayrı taksilere binerek Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde bulunan evlerine gittikleri belirlendi.