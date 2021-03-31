İstiklal Caddesi’nde çocuğa köpek saldırdı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir köpek çocuğa saldırdı. Başından yaralanan çocuk korku içinde ağlarken, Taksim Meydanı’nda yakalanan köpek Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Caddede yürüyen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa sokak köpeği saldırdı. Köpeğin kafasından ısırdığı çocuk, kanlar içinde yere düşerken çevredekiler müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı. Korku içinde ağlayan çocuk gözyaşlarına boğulurken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışıp daha sonra ambulansa aldı. Başından ciddi şekilde yaralanan çocuk tedavi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uzaklaşan köpek, Taksim Meydanı’nda Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yakalanarak Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

