HABER

İstiklal Caddesi’nde dağılmayan gruba polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 21:38 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından dağılın çağrısını dikkate almayan gruba polis müdahale etti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi.

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından dağılın çağrısını dikkate almayan gruba polis müdahale etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yürüyüş müzik ve dans eşliğinde başladı. Yürüyüşün bitmesinin ardından polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bir grup ise polisin uyarısını dikkate almadı. Polis ekipleri uyarıyı dikkate almayan gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından grup dağıldı.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Gabar Dağı'nda PKK'nın tuzakladığı 3 sığınak imha edildiGabar Dağı'nda PKK'nın tuzakladığı 3 sığınak imha edildi
Yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi, hastanede öldüYol kenarında baygın bulunan belediye işçisi, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Küfür iddiası Aydınus'u yaktı!

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.