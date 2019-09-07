İstiklal Caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi bıçaklanan bir genç öldü, bir genç ise yaralandı.

Olay gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor.

"BAKTIM KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR..."

Görgü tanığı bir kişi olayı şöyle anlattı:

"3 arkadaş durakta oturuyordu. İki kişi gelip para istedi. Gençler vermeyince bıçakla saldırmaya başladılar. Bir tanesine bir şey olmadı. Diğerinin koluna vurmuşlardı, diğer çocuğunda göğsüne bıçağı sokmuşlardı. Ben geldiğimde çocuk yüz üstü yatıyordu. Baktım kimse bir şey yapmıyor ben de önlüğümü çıkarıp tampon yapmaya başladım, kanamayı durdurmaya çalıştım. Sonra ambulanslar geldi, polisler geldi. İki arkadaş da aşağı doğru kaçtı. Onları aramaya çıktılar. Sonra ambulans gelip yaralıyı alıp gitti. Saldırganlar iki kişiydi. Biri uzun, biri kısa boylu. Biri bıçaklıydı. Birinin elinde de şişesini kırmıştı, elinde kırık şişe vardı"

(FOTOĞRAF)

