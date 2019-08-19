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İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde motosikletine aldığı turist iki kadınla seyir halindeki sürücü insanların arasına daldı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde motosikletine aldığı turist iki kadınla seyir halindeki sürücü insanların arasına daldı. Motosikletin çarptığı bir kadın turist ve motosikletten düşen yabancı uyruklu iki kadın yaralandı. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Arkasına aldığı yabancı uyruklu iki kadınla trafiğe kapalı olan İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü turist bir kadına çarptı, kadın turist yere düşüp başından yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın da yola savrularak yaralandı. Yine motosikletin çarptığı başka bir kadın da kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUĞU ANİ REFLEKSİYLE SON ANDA KURTARDI
Motosikletin turist kadına çarptıktan sonra hızla üzerlerine geldiğini gören bir kişi yanındaki çocuğu kucaklayıp çekerek son anda kurtardı.

KAZA YAPTI YARDIM BİLE ETMEDEN KAÇTI
Çarptığı turist kadın ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın yerde acı içinde kıvranırken bir süre etrafa bakınan motosikletli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken polis, kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI
Beyoğlu ilçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüpheli S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan S.A.'nın, turist kadınların acil bir yere gitmek istediklerini söylemeleri üzerine onlara yardım amaçlı motosikletine bindirdiğini söyledi. Şüpheli İstiklal Caddesi'nden giderken hız yaptığını kabul etti. Şüpheli Taksim Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir motosikletin arkasında iki kadınla birlikte İstiklal Caddesi'nde ilerlediği görülüyor. Motosiklet daha sonra bir kadına çarparak yere düşürüyor. Yere düşen kadına yardım etmek için çevredekiler yanına gidiyor. Sürücünün etrafına aldırış etmeden motosikletle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bir başka açıca ise motosikletin üstlerine geldiği gören bir kişi yanındaki çocuğu çekerek kurtarıyor.

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