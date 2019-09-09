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İSTİKLAL CADDESİ'NDE DEHŞETİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA İSTİKLAL Caddesi'nde Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA
İSTİKLAL Caddesi'nde Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Ayar ve iki arkadaşıyla bir süre konuştuktan sonra saldırdıkları ve şüphelilerden Emra Yaşar'ın yanındaki bıçağı çıkartarak Ayar'ı bıçaklaması görülüyor.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen Emra Yaşar (27) ve Erhan Kurdal (27) olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Saldırıda Ayar hayatını kaybetmiş bir arkadaşı da yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Ayar ve arkadaşlarıyla bir süre konuşan şüphelilerden Emra Yaşar yanındaki bıçağı çıkartıyor. Ayar'ın bir arkadaşı bıçağı görünce hızla kaçıyor. Bu sırada Ayar şüphelileri sakinleştirmeye çalışırken, bıçak darbesi alıyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise Ayar'ın yere düştüğü ve şüphelilerin bir süre başında bekledikten sonra hızla olay yerinden kaçmaları görülüyor.
Öte yandan Ayar'ı bıçaklayan Emra Yaşar'ın dün Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anı ve kaçış

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