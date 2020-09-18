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İstiklal Caddesi’nde droneli korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde polis, drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

İstiklal Caddesi’nde polis, drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Turizm polisleri maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı turizm polisleri ve İHA Büro Amirliği ekipleri, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. İHA Büro Amirliği ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde gezdirilen drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen turizm polisleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşlar, dronenin kendilerini görüntülediğini ve yapılan anonsu fark edince çantalarında ya da ellerinde taşıdıkları maskeleri çıkartarak yüzlerine taktı.

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