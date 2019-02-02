İranlı bir şirketin reklam çalışması İstiklal Caddesi’nde gelinlikle dolaşan 3 kadın model ilgi odağı oldu.
İranlı bir şirketin reklam çalışması için İstiklal Caddesi’ne getirdiği gelinlik giyen Ukraynalı 3 model kalabalığın ilgi odağı oldu. İstiklal Caddesi’nde hem yürüdü hem çekim için poz verdi.
Gelinlik giymiş model kadınları görenler de cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmek için birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman modellerin etrafında kalabalığa neden olan insanlar, gelinlik giymiş modellere zor anlar yaşattı. Bir tatlıcı dükkanına giren Ukraynalı modeller kendilerine ikram edilen dondurmaları da yemeyi ihmal etmedi.
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