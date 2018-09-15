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- İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:15 | Son Güncelleme

  - Barda çıkan yangında mutfağı alevler sardı.

- Barda çıkan yangında mutfağı alevler sardı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında hareketli dakikalar yaşandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda bir barın mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı mutfaktaki yangına itfaiyenin müdahalesi sırasında hareketli anlar yaşandı.
İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta bulunan bir bardan saat 10.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Barın mutfak bölümünün kapısının ve kapının önündeki buzdolabının çekilmesiyle ortaya çıkan alevler çevrede paniğe neden oldu. Bir itfaiye eri yükselen alevleri söndürmeye başladı. Ara sıra yükselen alevlerin arasında bir mutfak tüpünü fark eden itfaiyeci hemen tüpü alarak dışarı bıraktı. Tüpü güvenli bir yere aldıktan sonra alevlere müdahale etmeye devam etti. Tüpün patlamamış olması büyük bir faciayı engellerken, takviye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yangın tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, barda maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:
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-Binadan çıkan dumanlar
-Yangına gelen tek araçlık itfaiye ekibi
-İtfaiyecinin kapıyı açması
-Buzdolabını yıkması
-Kapı açılınca ortaya çıkan alevler
-İtfaiyecinin yangına müdahalesi
-Yangının sönmesi ve tekrar alev alması
-Yangının söndürülmesi
-Yanan bölümden çıkartılan mutfak tüpü
-Takviye gelen itfaiye ekipleri
-Soğutma çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler

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