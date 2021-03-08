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İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engeli

08.03.2021 22:56 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi.

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi. Pankartlarla slogan atan kadınlarla polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinsiz bir şekilde yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde buluşarak İstiklal Caddesi’ne çıkmak istedi. Bu sırada barikat kurarak önlem alan polis ekipleri, ellerinde pankartla slogan atan kadınların geçişine izin vermeyerek, dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gruptaki bazı kadınlar barikat kuran polis ekiplerinin üzerine yürüyerek saldırdı. Kadınları sakinleştiren polis ekipleri ile izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kadınlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

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