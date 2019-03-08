İstiklal Caddesi’nde kadınların yürüyüşü başladı

İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerce kadının yürüyüşü başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi’ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yüzlerce kadın müzik eşliğinde dans ederek yürüyüşe başladı. Kadınlar şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması için sloganlar attı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınların yürüyüşü yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.

