İSTİKLAL CADDESİNDE KALABALIK ARTIYOR

Do\u011fanay YAVUZ \/ \u0130STANBUL DHA\nTaksim Meydan\u0131 ve \u0130stiklal Caddesi'nde yeni y\u0131la saatler kala hareketlilik art\u0131yor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------------\n-\u0130stiklal Caddesindeki kalabal\u0131kPARTNERDikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Darth Vader filmi!Bakan Soylu, y\u0131lba\u015f\u0131n\u0131 Y\u00fcksekova'da askerlerle ge\u00e7irecekMilli Piyango \u0130daresi'nden y\u0131lba\u015f\u0131 \u00e7ekili\u015fi a\u00e7\u0131klamas\u0131 (3)
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