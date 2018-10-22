İSTİKLAL CADDESİ'NDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstiklal Caddesi'nde bir aracın altından motor kısmına giren bir kedi sesini duyanlar onu dışarıya çıkarmak için çaba gösterdi. Girdiği yerde sıkıştığı düşünülen kedinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri uzun süren çabaların sonunda yavru kediye ulaştı. Yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından alınarak bakım merkezine götürüldü. Kedinin girdiği aracın Burak Özçivit ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı "Kardeşim Benim 2" filminde kullanılan araç olduğu öğrenildi.
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