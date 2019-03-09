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İstiklal Caddesi'nde korkutan an

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7.

İstiklal Caddesi'nde korkutan an

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp düştü.
Hergün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'ne bir binadan beton kalıp düştü. O anlak güvenlik kamerasına yansırken bir kadının bir kaç saniye önce betonun düştüğü yerden geçtiği görülüyor.
Olay İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı'nda yaşandı. 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp yola düştü. Şans eseri kimse yaralanmadı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın önünden geçen kadının bir kaç saniye ile beton kalıbın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

(FOTOĞRAF)

İstiklal Caddesi'nde korkutan anİstiklal Caddesi'nde korkutan anİstiklal Caddesi'nde korkutan an

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