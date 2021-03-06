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İstiklal Caddesi’nde korona virüs denetimi

06.03.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İstiklal Caddesi’nde korona virüsün önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İstiklal Caddesi’nde korona virüsün önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde birçok masanın sosyal mesafe kuralını ihlal edecek şekilde yakın olduğunu gören ekipler sözlü uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, restoranların ve kafelerin %50 kapasite ile belirli saatlerde hizmet verileceği duyurulmuştu. Genelgede ayrıca tüm müşterilerin HES kodunu belirtmesi ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesinin gerektiği aktarılmıştı. Bu kapsamda Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim İstiklal Caddesi’ndeki kafe ve restoranlar ile balık pazarında denetim yapıldı.

Denetimlerde birçok masanın sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek şekilde yakın olduğu ekipler tarafından tespit edildi. İşletmecilere sözlü olarak uyarıda bulunan ekipler, sosyal mesafe kuralının yeniden ihlal edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını aktardı.

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