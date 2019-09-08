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İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü genç son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar, Emirgan Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.  Kanada'ya eğitim için gidecek arkadaşı Tolga Ozan'ı yolcu etmek için dün sabaha karşı arkadaşlarıyla İstiklal Caddesi'ndeki tramvay durağında bekleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar yanına gelerek para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Hakan KAYA-Özgür EREN-Can EROK/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar, Emirgan Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kanada'ya eğitim için gidecek arkadaşı Tolga Ozan'ı yolcu etmek için dün sabaha karşı arkadaşlarıyla İstiklal Caddesi'ndeki tramvay durağında bekleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar yanına gelerek para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Halit Ayar için bugün Emirgan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Halit Ayar'ın babası Mehmet Ayar, annesi Hanife Ayar, kardeşleri Kerem Ayar, Melike Ayar ve yakınlarının yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç , İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocaları ve arkadaşları katıldı.

ANNESİ VE KARDEŞİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ayar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesinden alınarak Emirgan Camii'ne getirildi. Halit Ayan'ın annesi ve kardeşi cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

SALDIRI SIRASINDA YARALANAN ARKADAŞI DA CENAZEYE KATILDI

Yaşanan saldırı sırasında yaralanan Halit Ayar'ın arkadaşı Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalye ile cenaze namazına katıldı. Ölen arkadaşının tabutunun yanına gelen Nalçacı arkadaşının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ, “ÇOK KORKUNÇ BİR VAHŞETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cenaze namazı öncesi açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Söylenecek bir şey yok. Korkunç bir vahşetle karşı karşıyayız. Savunmasız gençleri burada kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Sonuç itibariyle olayın nasıl olduğundan çok ne yapılması gerektiği… Yönetici olarak tüm İstanbul'daki belediye başkanlarıyla bütün yöneticilerle ve devletimiz bu işte çok ciddi bir önlem almalı. Savunmasız 3 arkadaş bankta otururken, para isteme karşılığında verilmemesi üzerine bir hınçla saldırıdan kaynaklanan bir olay. Görgü tanıkları olmasına rağmen kimse müdahale etmiyor. Bu işi tutuklamakla değil alt yapısıyla çözmek gerekiyor “ dedi.

ARKADAŞIMIZ GERİ GELMEYECEK

Halit Ayar'ın yüzme takımından arkadaşı İrem Damar ise , "Kime sorsanız sadece tek söyleyecekleri şey sadece çok mükemmel bir insan olduğu. Asıl sorulması gereken nasıl bir insan olduğundan çok nasıl öldürüldüğü… İki kişinin gözaltına alındığı bir şey fark etmez. Arkadaşımız geri gelmeyecek. Son mu olacak, bir daha olmayacak mı ? Ben o gece tek başıma sokakta yürüyemem. 3 erkek arkadaşım, onlar da yürüyemiyorsa biz nasıl dışarı çıkacağız" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Halit Ayar'ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Halit Ayar'ın annesinin, cenaze aracının yanında “Yavrum, yavrum" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Halit Ayar'ın cenazesi Emirgan Mezarlığı'nda defnedildi.

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