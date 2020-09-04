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  4. İstiklal Caddesi’nde öldürülen mühendis Halit Ayar’ın davasında karar verildi

İstiklal Caddesi’nde öldürülen mühendis Halit Ayar’ın davasında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül’de genç mühendis Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren sanıklar hakkında mahkeme heyeti bugün kararını açıkladı.

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül’de genç mühendis Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren sanıklar hakkında mahkeme heyeti bugün kararını açıkladı. Mahkeme 2 sanığın da ağırlaştırılmış müebbet ile 3’er kez 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül’de İstiklal Caddesi’nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 47,6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emra Yaşar ile Erhan Kurdal hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanıklar Emra Yaşar ile Erhan Kurdal hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet,’nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan ise 3’er kez 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

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